Morre o apresentador e influenciador Odilon Wagner, aos 24 anos

O influenciador paraibano Odilon Wagner, famoso por apresentar o ‘Maior São João do Mundo’, foi encontrado morto nesta quinta-feira (29) em Campina Grande, Paraíba.

Odilon, de 24 anos, foi encontrado desmaiado na sua residência por amigos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas os esforços para reanimá-lo foram em vão. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Natural de Serra Redonda, Paraíba, Odilon era muito querido na sua cidade natal. O prefeito Chicão Bernardo expressou seu pesar pela perda do influenciador.

“No #Luto. Com o coração partido, recebemos a triste notícia do falecimento do amigo Odilon Wagner. Serra Redonda enfrenta um dia doloroso, que contrasta com a alegria e o bom humor que esse jovem conterrâneo transmitiu ao representar nosso município pelo mundo. Que ele descanse em paz, e que Deus o receba e cuide de sua alma. Envio meu conforto a familiares, amigos e seguidores”, escreveu o prefeito no Instagram.

Amigos de Odilon revelaram que ele estava em tratamento para problemas psicológicos. Recentemente, ele havia compartilhado uma publicação nas redes sociais, na qual pedia desculpas e falava sobre os desafios que estava enfrentando.

“Perdão, Deus, perdão à minha família e a cada um de vocês. Sou grato a todos que estiveram ao meu lado nos dias difíceis, aos que se preocuparam e não me deixaram sozinho. Agradeço a cada ligação, mensagem, reza e oração. Reconhecer que precisamos de ajuda não é vergonhoso, é um ato de amor! Cada desafio pode ser superado. Deus é maior que todo mal. Procurem ajuda e não tenham vergonha ou medo. Fases ruins passam, e por trás de muitos sorrisos podem existir feridas profundas que precisam de tratamento. Mais uma vez, peço: cuidem-se, busquem ajuda! ? Deus me deu mais uma chance e eu estou aqui!”, escreveu Odilon.



