Amal Clooney brilha em Veneza com look sofisticado no Festival de Cinema

Amal Clooney voltou a chamar a atenção em Veneza, onde acompanha o marido, George Clooney, no prestigiado Festival de Cinema. Nesta terça-feira, a advogada de 46 anos, se destacou com uma escolha de visual impecável: um elegante macacão laranja que realçava sua sofisticação.

Amal completou o look com saltos altos dourados e uma bolsa branca da Prada, reafirmando seu status de ícone de estilo.

Amal Clooney looks glamorous in an orange jumpsuit as she leaves Venice with husband George after his $200M movie Wolfs was savaged by critics https://t.co/m5xPoCHCZw