Claudia Raia namorou Faustão? Confissões bombásticas dos famosos em seus livros de memórias - Já ouvimos muitas histórias malucas sobre as celebridades, que não tinham fontes de credibilidade. Mas será que alguns boatos polêmicos sobre os famosos são verdadeiros? Então, muitas vezes por causa dessas confusões, vários artistas resolveram escrever sobre as suas trajetórias, esclarecer certos rumores e fazer revelações bombásticas. Na galeria, veja o que as celebridades revelaram em seus livros autobiográficos. Clique na galeria.

© <p>Getty Images</p>