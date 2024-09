Com Deolane presa, irmãs postam publis do 'Jogo do Tigrinho'

Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, continuam promovendo o "Jogo do Tigrinho", um cassino online ilegal no Brasil, mesmo após a prisão de Deolane em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar.

"Meu povo, estamos aqui aguardando, se Deus quiser vamos ter uma boa notícia. Estamos confiantes porque a gente acredita no Poder Judiciário do estado de Pernambuco e vamos aguardar. Enquanto isso, preciso trabalhar: prometi três presentão na lá no meu Insta oficial" disse Dayanne Bezerra em um stories em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira.

No story seguinte, Dayanne compartilhou a gravação de uma partida de Fortune Rabbit, outro jogo da família do "Tigrinho".

"Estamos aqui aguardando com o coração a mil, ansiosas. Na hora que tivermos alguma resposta falaremos ao vivo. E, sim, preciso trabalhar. Vou lançar uma plataforma nova, a Geleira 777" diz Dayanne, referindo-se a uma plataforma de jogos no estilo caça-níquel, antes de compartilhar uma gravação do "Jogo do Tigrinho".

Numa outra gravação, as irmãs de Deolane anunciam um sorteio de motos zero quilômetro. Daniele Bezerra compartilhou anúncios de promoções da Loja das Doutoras, que vende produtos de beleza.

"Estamos aqui em Recife, aguardando a decisão do habeas corpus que foi impetrado para minha irmã e mãe. E assim que tivermos um resultado eu venho aqui falar" disse Daniele em outra gravação.

A investigação começou após uma operação policial em Pernambuco revelar ligações entre a banca de jogo do bicho Caminho da Sorte, no Recife, e a casa de apostas Esportes da Sorte. O dono da banca, Darwin Henrique da Silva, é pai do diretor da Esportes da Sorte. No local, foram encontrados materiais relacionados à casa de apostas, que também oferece acesso ao "Jogo do Tigrinho".

