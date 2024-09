Maidê Mahl está internada em estado grave, diz hospital

Aos 31 anos, a atriz Maidê Mahl encontra-se em “estado grave e estável, recebendo cuidados intensivos”, conforme divulgado pelo HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) ao portal UOL nesta sexta-feira (6). Desaparecida desde a última segunda-feira (2), Maidê foi localizada em um hotel na quinta-feira (5) em São Paulo.

O hospital informou que sua equipe médica está monitorando de perto a recuperação da atriz, que inclui “suporte multidisciplinar e monitoramento contínuo”. Ela foi encaminhada ao HC na noite de quinta-feira depois de ser encontrada em um hotel no bairro Vila Mariana, em São Paulo.

"Todas as medidas necessárias para o cuidado e recuperação da paciente estão sendo tomadas", declarou o hospital em nota. A unidade de saúde ainda disse que um novo boletim será divulgado no sábado (7).

Entenda o Caso

A atriz foi encontrada ferida em um hotel no bairro Vila Mariana, em São Paulo. Inicialmente, a polícia havia informado que ela estava sem vida, mas corrigiu a informação, declarando que Maidê Mahl apresentava lesões pelo corpo e respirava com dificuldade. Maidê foi socorrida pelo Samu e levada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Ela havia dado entrada no hotel na segunda-feira (2), quando desapareceu. A Polícia Civil solicitou perícia no local e vai analisar as imagens das câmeras de segurança.





