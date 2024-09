Autora revela desabados de Diana durante casamento com Charles

Em um novo livro intitulado "Dancing with Diana", a dançarina Anne Allan relata desabafos da princesa Diana sobre seu casamento infeliz com o rei Charles III. Lançada na terça-feira (3), a obra revela que Lady Di confidenciava suas dores durante as aulas de dança, onde falou sobre seus sentimentos e a difícil relação com o marido. Em trechos divulgados pelo Page Six, Diana expôs sua frustração em relação a Charles, mencionando também o retorno do relacionamento dele com Camilla Parker-Bowles.

Diana teria revelado, pela primeira vez em 1986, cinco anos após o casamento, que se sentia insuficiente para Charles e não entendia por que ele não a amava. Segundo a autora, a princesa lamentava a falta de afeição e a solidão constante, dizendo que, apesar de tentar agradar ao marido, ele parecia preferir outra mulher. Lady Di também manifestou sua tristeza por estar emocionalmente distante de Charles, sentindo-se sem apoio e incompreendida.

Anne Allan descreve o sofrimento de Diana, que desejava ser amada e ter o marido ao seu lado, embora ambos tivessem casos extraconjugais. Ainda assim, Charles era o homem que Diana queria, o que tornava sua situação ainda mais dolorosa. A autora menciona que a luta de Diana contra a bulimia estava diretamente ligada ao seu estado emocional, agravado pela indiferença de Charles e pela pressão do Palácio, que suspeitava de seus problemas alimentares.

No livro, Anne Allan também destaca o desespero de Diana diante do comportamento de Charles e a dificuldade em lidar com as expectativas reais, evidenciando um casamento repleto de mágoas e desencantos para a princesa.

