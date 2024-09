Justiça concede habeas corpus e manda soltar Deolane Bezerra

Nesta segunda-feira (9), a família de Deolane Bezerra afirmou que a Justiça de Pernambuco aceitou o pedido de prisão domiciliar, após o pedido de habeas corpus ter sido analisado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Daniele Bezerra, irmã da advogada, comentou o assunto: "A gente está indo buscar a Deolane agora na penitenciária do Bom Pastor. Saiu a decisão do Tribunal de Justiça, porém eles só deram prisão domiciliar para Deolane. A minha mãe vai continuar lá. O que é um absurdo", disse.

"Eu espero o apoio de vocês na internet, nas ruas, porque a minha mãe está correndo risco de morrer lá dentro. A gente já tem os laudos, já avisou, e mesmo assim estão fazendo isso. Sem a minha mãe dever nada. É desumano", continuou Daniele.

A mãe da influenciadora, Solange Alves, deve permanecer na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE).

Prisão

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Alves, foram presas na quarta-feira (4), durante a operação "Integration", que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A operação trouxe à tona investigação que começou em 2022 e vem apurando a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho - que é ilegal no Brasil - para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

