Os melhores looks do Festival de Cinema de Veneza! E o Brasil está bem representado - O filme de Walter Salles, 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, foi ovacionado por mais de dez minutos em Veneza após sua exibição. Além de concorrer ao Leão de Ouro, o longa-metragem pode chegar ao Brasil com duas possíveis indicações ao Oscar de 2025, incluindo Melhor Atriz para Fernanda Torres. Claro, o evento glamouroso também está arrastando ondas de atores, diretores, músicos e modelos com os melhores looks da temporada. E os brasileiros também se destacaram. Clique para testemunhar os astros e estrelas mais bem-vestidos, até agora.

© <p>Getty Images</p>