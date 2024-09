Por que Anitta usou vestido de noiva no VMA 2024? - Ao longo de mais de 40 anos, o Video Music Awards (VMAs) da MTV ofereceu alguns dos episódios mais memoráveis ​​e escandalosos da cultura pop. Do infame vestido de carne de Lady Gaga à revelação da gravidez de Beyoncé, a cerimônia foi palco de momentos épicos e inesquecíveis. E a edição de 2024 não foi diferente! Muitas estrelas foram ao "tapete preto" para exibir seus melhores looks. Anitta, por exemplo, atiçou a curiosidade dos fãs com esse visual noiva... O que será que a estrela brasileira tinha em mente? Curioso? Clique nesta galeria conferir alguns dos melhores looks das celebridades no VMA 2024.

© <p>Getty Images</p>