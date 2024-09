Veja os looks mais 'questionáveis' do Emmy Awards

Todos os anos, a premiação Emmy Awards reúne as maiores estrelas da televisão norte-americana em uma das cerimônias mais aguardadas da indústria do entretenimento. Este ano, o evento ocorreu no domingo, 15 de setembro, e, como de costume, as celebridades desfilaram seus trajes mais chamativos no tapete vermelho.

Se por um lado algumas personalidades brilharam com elegância e estilo, outras falharam de forma notável. Os looks variaram entre o extravagante, o ousado e o completamente bizarro, com alguns causando verdadeiro espanto pelos piores motivos.

De trajes sem sentido a escolhas de moda questionáveis, os Emmys deste ano certamente proporcionaram momentos inesquecíveis, mas nem todos foram positivos. Confira na galeria os looks que mais decepcionaram na noite.

