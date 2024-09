Demi Lovato diz que a ideia de envelhecer lhe causa ansiedade

Demi Lovato faz sua estreia como diretora com o lançamento de "Child Star", documentário que chega à plataforma Hulu nesta terça-feira, 17 de setembro. A produção aborda a experiência de ser uma estrela infantil e traz depoimentos de figuras públicas que viveram essa realidade desde cedo.

Em entrevista à revista People, Lovato comentou sobre o impacto do tempo em sua vida: "Envelhecer é algo que, se eu pensar demais, me gera ansiedade. Não porque eu me preocupe com a minha aparência ou com as mudanças no meu corpo e rosto, mas por causa daquele terror existencial", disse a cantora. Ela também destacou a importância de viver no presente: "Gosto de estar no momento presente. Quando focamos em coisas do passado ou do futuro, não estamos presentes, e a presença é o maior presente que podemos dar a nós mesmos."

"Child Star" inclui imagens de arquivo de Demi Lovato e de outras estrelas que começaram suas carreiras ainda na infância, como Drew Barrymore, JoJo Siwa, Kenan Thompson, Raven-Symoné, Christina Ricci e Alyson Stoner. O documentário explora tanto o passado quanto o presente dessas figuras públicas, acompanhadas de suas próprias reflexões sobre a fama precoce.

Lovato revelou que contar essa história sempre foi um desejo seu: "Essa era uma narrativa que eu queria explorar há algum tempo. Sempre tive interesse em falar sobre a trajetória das estrelas mirins." O documentário foi co-dirigido por Demi Lovato e Nicola Marsh.





