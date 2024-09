As estrelas de Hollywood mais bonitas da história!

Essas são as estrelas de Hollywood mais bonitas de todos os tempos! - Não é segredo que os filmes de Hollywood estão cheios de atrizes bonitas. Suas aparências deslumbrantes raramente passam despercebidas. Muitas entraram para a história como verdadeiros símbolos de beleza e sensualidade e ganharam milhões de admiradores. Mas muito mais do que belas, essas atrizes são muito talentosas! Das mocinhas da Era de Ouro de Hollywood até as beldades atuais, clique na galeria para ver as atrizes mais bonitas de todos os tempos!

© Getty Images