Jane Fonda brilha no L'Oreal Paris Fashion Show

Jane Fonda foi um dos grandes destaques no desfile da L'Oreal Paris durante a Semana de Moda de Paris, realizado na segunda-feira, 23 de setembro.

Aos 86 anos, a atriz encantou o público ao desfilar com uma gabardine longa e tênis prateados, ostentando seus cabelos grisalhos soltos. Fonda completou o visual com batom vermelho marcante e unhas da mesma cor, demonstrando toda sua elegância e atitude.

O evento, que celebrou o empoderamento feminino, também contou com a presença de outras estrelas como Cara Delevingne, Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell e Heidi Klum.

Confira a galeria de fotos para ver as modelos e atrizes que brilharam no 'Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth'.

Leia Também: Fãs se intrigam ao ver Harrison Ford enfrentar dificuldades para assinar