Jornalista brasileira Nathalia Urban morre aos 36 anos em Edimburgo

A jornalista brasileira Nathalia Urban, de 36 anos, faleceu em Edimburgo, na Escócia. Correspondente internacional do portal Brasil 247 e da TV 247 no Reino Unido, Nathalia foi internada após sofrer um acidente, e, após alguns dias no hospital, teve os aparelhos que a mantinham viva desligados. A causa exata do acidente e os detalhes sobre sua condição de saúde não foram divulgados.

A equipe do portal Brasil 247 informou que, em um gesto final de generosidade, os órgãos da jornalista serão doados. Nathalia era conhecida por seu trabalho no programa Veias Abertas, da TV 247, que focava na luta dos povos latino-americanos. Ela também fazia participações regulares no programa Bom Dia 247, onde comentava o noticiário internacional.

A TV 247 é um canal de notícias brasileiro que pertence ao portal Brasil 247, com 1,3 milhões de inscritos no YouTube, e tem uma linha editorial que se define como "democrática, progressista e plural". Nathalia Urban era uma voz importante dentro dessa proposta de comunicação.

O falecimento da jornalista foi anunciado pelo Brasil 247 nas redes sociais, com uma mensagem de luto e pesar. A publicação afirmou: "Infelizmente, nossa colega Nathalia não resistiu e os aparelhos serão desligados. Num último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Nathalia lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados. Oremos para que ela tenha uma boa passagem. Nathalia Urban sempre presente!"

