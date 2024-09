Deolane pede ajuda nas redes sociais: "A mãe tá dura"

Após ser proibida de divulgar jogos desde que deixou a prisão, Deolane Bezerra, de 36 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para pedir ajuda. Em tom de desabafo, a influenciadora afirmou: “A mãe tá dura”.

Deolane compartilhou uma captura de tela mostrando mais de 12 milhões de visualizações nos stories e pediu colaborações comerciais: “Chama na Publi, que a mãe tá dura”, escreveu ela.

A mensagem surgiu horas depois de Deolane ostentar uma viagem de jatinho de Pernambuco a São Paulo, com direito a um registro do momento em que reencontrou seus filhos, também compartilhado nas redes sociais.

A influenciadora foi detida pela primeira vez no dia 4 de setembro, junto com sua mãe, Simone Bezerra, em uma operação no bairro Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Elas ficaram cinco dias presas na Colônia Penal Feminina do Recife, até conseguirem um habeas corpus que permitiu que cumprissem prisão domiciliar. No entanto, Deolane foi presa novamente no dia 10 de setembro por descumprir “medidas cautelares”.

Após a segunda prisão, ela foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada a aproximadamente 270 km da capital pernambucana.

Na última terça-feira (24), Deolane e sua mãe foram libertadas após o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinar a soltura de 17 suspeitos investigados pela ‘Operação Integration’, que apura crimes de lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais.

