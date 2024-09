Astro de 'Extreme Makeover' morre aos 58 anos após ser esfaqueado

O designer Eduardo Xol, conhecido por integrar o time do reality Extreme Makeover: Home Edition, faleceu na Califórnia após uma semana hospitalizado em decorrência de um esfaqueamento. A morte foi confirmada pelo site TMZ, que teve acesso ao laudo do legista do Condado de Riverside. O designer morreu na tarde do dia 19 de setembro, no Desert Regional Medical Center, e a notícia foi também confirmada por sua mãe. A morte foi revelada apenas nesta quarta-feira.

Xol ganhou destaque na segunda temporada do reality show, sendo reconhecido tanto por seu trabalho de design quanto pelo estilo carismático que o fez se destacar na TV. Ele também teve uma carreira como ator em telenovelas mexicanas, como Acapulco, Cuerpo y Alma e Sentimientos Ajenos. O sucesso do programa deu origem a várias versões internacionais, como o quadro Lar Doce Lar e o Extreme Makeover Brasil.

A morte de Eduardo está sendo investigada pela polícia de Palm Springs. Ele foi encontrado gravemente ferido em seu apartamento após ligar pedindo socorro, mas o agressor já havia fugido do local. A polícia prendeu Richard Joseph Gonzales, de 34 anos, como principal suspeito do esfaqueamento. Gonzales foi detido sob acusação de tentativa de homicídio, mas agora enfrentará a acusação de homicídio em decorrência da morte de Xol. O suspeito permanece preso sem fiança enquanto as autoridades finalizam o processo judicial.