Zé Neto sofre acidente e é internado no interior de São Paulo

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi internado após sofrer um acidente enquanto andava de UTV com seu parceiro de dupla, Cristiano, em Fronteira, Minas Gerais. Durante o passeio, Zé Neto passou por um buraco e bateu a cabeça em uma estrutura do veículo, resultando em um corte que precisou de pontos. Sua esposa, Natalia Toscano, tranquilizou os fãs, explicando que, apesar do susto e do sangramento, o cantor está bem, tendo realizado exames para garantir que não houve maiores complicações.

Nas redes sociais, Zé Neto compartilhou um vídeo em que apareceu deitado e com um curativo na cabeça, tratando o acidente com bom humor. Ele brincou com a situação, dizendo que aproveitou o incidente para "tirar um chifre" e diminuir a testa. Recentemente, o cantor havia decidido suspender suas apresentações por 90 dias para focar em sua saúde mental e espiritual, além de pausar o uso das redes sociais.

Durante seu afastamento, Zé Neto tem se dedicado à religião e participado de um período intenso de orações conhecido como Quaresma de São Miguel Arcanjo, liderado pelo frei Gilson, de quem se tornou próximo. O cantor revelou que essa pausa tem sido essencial para seu bem-estar físico e espiritual.

Além de suas práticas religiosas, Zé Neto participou de um dueto com o frei Gilson, cantando músicas católicas em uma live transmitida ao vivo. Durante a transmissão, ele reforçou sua fé em Deus e a importância de cuidar da vida espiritual, enquanto frei Gilson pediu para que ele cantasse uma nova composição dedicada a Deus.

