Marcello Antony consegue vender a casa mais cara de Portugal

Marcello Antony acaba de realizar uma das maiores negociações do mercado imobiliário português. O corretor de imóveis de luxo vendeu uma mansão avaliada em 32 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 200 milhões.

A propriedade, projetada pelo renomado arquiteto Vitor Vitorino, oferece uma vista espetacular e um acabamento impecável. Com a venda, Antony Antony embolsará pouco mais de 3% do valor do imóvel, o que renderia a ele mais de R$ 6 milhões de comissão.

Veja o vídeo do imóvel

