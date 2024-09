Marcello Antony pode faturar mais de R$ 6 milhões com venda de mansão mais cara de Portugal

(FOLHAPRESS) - O ator Marcello Antony, 59, tem se dado bem em seu novo emprego de corretor de imóveis. Pelas redes sociais, anunciou que está à frente da comercialização da mansão mais cara de Portugal, avaliada, segundo ele, em mais de R$ 200 milhões.

Caso concretize a venda, Antony embolsará pouco mais de 3% do valor do imóvel, o que renderia a ele mais de R$ 6 milhões de comissão.

"Vocês querem conhecer a casa mais valiosa de Portugal, de quase R$ 200 milhões? Eu e minha equipe temos o prazer de mostrar a vocês essa casa que é uma verdadeira obra de arte", disse ele em seu perfil com um tour pelo casarão.

O imóvel de luxo foi construído pelo arquiteto português Victor Vitorino, o mesmo que fez a mansão do astro do futebol Cristiano Ronaldo em Cascais.

Há seis anos em Portugal, onde fixou moradia com a família, Antony concilia a carreira de ator com a de corretor de imóveis de luxo. Ele se mudou para lá quando recebeu a proposta de rodar um filme por 10 meses no país.

