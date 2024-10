Ana Hickmann não convida Ticiane para noivado; entenda o motivo

Ticiane Pinheiro, 48, respondeu às curiosidades dos fãs sobre sua amizade com Ana Hickmann, 43. Durante uma sessão de perguntas nos stories do Instagram, um seguidor perguntou por que ela não havia comparecido ao noivado de Ana com Edu Guedes, 50. Ticiane esclareceu que não foi convidada porque a festa foi restrita apenas à família e aos padrinhos.

Ela explicou que Ana escolheu realizar o noivado de forma íntima, e Ticiane não é madrinha da amiga. No entanto, lembrou que Ana foi uma de suas madrinhas em seu casamento com Cesar Tralli, 53, em 2017.

Na época do casamento de Ticiane, Ana Hickmann ainda era casada com o empresário Alexandre Correa, 51, o que reforça a longa amizade entre as duas, apesar de Ticiane não ter participado desse momento específico do noivado.