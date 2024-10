Neymar posta com parças em resort de luxo antes do aniversário de Mavie

A filha de Bruna Biancardi e Neymar completa seu primeiro ano de vida neste domingo (6). Com o atacante jogando pelo Al-Hilal, a família e amigos próximos foram até a Arábia Saudita para passar o dia tão especial ao lado da aniversariante.

Neymar publicou nas redes sociais a chegada de seus "parças", 'A paz acabou' diz a legenda da publicação.

Bruna Biancardi por sua vez utilizou as redes sociais para mostrar alguns dos cenários paradisíacos do resort de luxo "The Red Sea Project", localizado na Arábia Saudita, onde a festa deve acontecer.

