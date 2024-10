Mãe de Diddy defende o filho : "Não é esse monstro"

Janice Combs, mãe de Diddy, comentou sobre as recentes acusações contra o filho, afirmando que, embora ele possa não ter sido totalmente transparente em relação ao seu relacionamento com a ex-namorada Cassie, isso não significa que ele seja culpado de todas as acusações feitas contra ele.

Em entrevista ao Local 10 News, no domingo, 6 de outubro, por meio de sua advogada, Janice afirmou que seu filho está sendo julgado com base em "uma narrativa criada a partir de mentiras".

"O meu filho não é o monstro que estão pintando", disse Janice, expressando seu apoio incondicional e esperando o julgamento, marcado para 9 de outubro, para que ele possa provar sua inocência.

Diddy foi preso em 16 de setembro sob acusações de extorsão, tráfico sexual e envolvimento com prostituição. Ele está detido no Metropolitan Detention Center, pois a justiça o considera um risco, tanto para as vítimas quanto para outras pessoas, devido à possibilidade de violência física e fuga. Seu pedido de liberdade sob fiança foi negado.

