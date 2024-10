Rita Lee e outros músicos que foram expulsos de bandas famosas - O desemprego também afeta os astros do rock! Vários músicos foram demitidos de suas famosas bandas, seja por causa de relacionamentos desagradáveis com seus colegas ou devido a problemas de abuso de substâncias que os tornaram pouco confiáveis. Alguns desses artistas - inclusive uma brasileira - até ajudaram a fundar suas bandas ou contribuíram para que elas alcançassem o estrelato, mas isso não foi suficiente para salvá-los. Clique na galeria para descobrir as razões pelas quais músicos famosos foram expulsos de suas próprias bandas!

