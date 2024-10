Rainha Elizabeth II era "tímida" mas "brincalhona", diz assessora

Uma das assessoras de confiança da falecida rainha Elizabeth II, Samantha Cohen, falou sobre a monarca em uma entrevista publicada no sábado, 12 de outubro, no The Sunday Times, conforme citou a revista People.

Após trabalhar por 18 anos ao lado da rainha, Cohen revelou que Elizabeth II era uma pessoa "tímida" e muito apegada à privacidade que encontrava em Balmoral, na Escócia. No entanto, também destacou o lado "brincalhão" da monarca.

Elizabeth II costumava passar os verões na propriedade de Balmoral, onde faleceu no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos.

Cohen enfatizou que, apesar de suas responsabilidades como rainha, Elizabeth II fazia questão de ser "uma mulher de família". "Isso era muito importante para ela. Adorava receber os familiares no verão e, inclusive, verificava pessoalmente se os quartos estavam prontos para os hóspedes", comentou.

Ela também ressaltou a coragem da monarca: "Ela gostava de dirigir seus próprios carros e percorria Balmoral em alta velocidade", lembrou Cohen.

