Filha de Clint Eastwood é detida por violência doméstica

Francesca Eastwood foi presa por violência doméstica após, supostamente, ter agredido o namorado.

Segundo informações do TMZ, a filha do diretor Clint Eastwood estava no carro com o namorado em Beverly Hills, na noite de sábado, 12 de outubro, quando uma discussão começou.

O namorado, cuja identidade não foi revelada, ligou para a polícia, que o orientou a dirigir até a delegacia, conforme relata a publicação.

Após a chegada, os policiais conversaram com o casal e observaram os ferimentos da suposta agressão. Francesca foi presa e liberada após pagar uma fiança de 50 mil euros (cerca de 300 mil reais).

