Família de Liam Payne quebra silêncio após morte do cantor

A família de Liam Payne se manifestou publicamente após a notícia da morte do cantor nesta quarta-feira, 16 de outubro.

Um membro da família conversou com o MailOnline e afirmou: "Estamos completamente devastados com a notícia".

De acordo com o Daily Mail, as irmãs mais velhas de Liam, Nicola e Ruth, chegaram à casa da família em Codsall, no início desta manhã para prestar apoio.

Liam Payne, que nasceu em Wolverhampton e foi criado com sua mãe, Karen, uma enfermeira, o pai Geoff e suas duas irmãs, ficou mundialmente conhecido como integrante da banda One Direction. Ele deixa um filho, Bear, de sete anos, fruto do seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

