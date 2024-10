'Liam disse que iria morrer em breve', revela ex-noiva sobre Liam Payne

A ex-noiva de Liam Payne, Maya Henry, falou recentemente sobre a saúde mental do cantor e revelou detalhes de conversas que teve com ele antes de sua morte. "Liam me disse que não estava bem e que achava que iria morrer em breve", relatou a modelo.

Maya compartilhou essas informações durante sua participação no podcast The Internet Is Dead, que foi ao ar no dia 14 de outubro. A modelo havia causado repercussão no início do mês ao postar um TikTok, alegando que Liam continuava enviando mensagens para ela, mesmo anos após o término do relacionamento.

No episódio do podcast, Maya descreveu como as conversas com o ex-integrante do One Direction evoluíram até o dia de sua morte, 16 de outubro. "Ele sempre fazia brincadeiras sobre a morte", disse Maya. "Ele dizia: 'Eu vou morrer. Não estou bem'. Tentei conseguir ajuda para ele, mas ele não aceitou. Também mencionava coisas como: 'Acho que não vou ficar por aqui muito tempo'", acrescentou.

Liam Payne, de 31 anos, morreu na quarta-feira, 16 de outubro, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. O cantor, que fez parte do famoso grupo One Direction, estava na cidade para assistir a um show e acabou falecendo em circunstâncias trágicas.

