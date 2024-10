Fãs prestam homenagens a Liam Payne após sua morte em Buenos Aires

Liam Payne faleceu nesta quarta-feira, 16 de outubro, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. A notícia inesperada levou vários fãs ao local para prestar homenagens ao cantor.

Fãs do One Direction e de Liam Payne se reuniram em frente ao hotel onde o artista morreu, em Buenos Aires. No local, eles acenderam velas em um altar improvisado e cantaram músicas da banda em sua memória, como mostram as imagens da galeria.

Liam Payne ganhou fama após participar do The X-Factor em 2010, onde foi escolhido para integrar a banda One Direction, que fez sucesso mundial até seu término em 2016. O cantor, que tinha 31 anos, deixa um filho de sete anos, Bear, fruto de seu relacionamento anterior com a cantora Cheryl Cole.

Leia Também: Quarto destruído e postagens: o que ocorreu antes da morte de Liam Payne

Leia Também: Liam Payne, do One Direction, morre aos 31 anos, diz site