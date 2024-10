Angelina Jolie acompanhada por suposto novo amor em pré-estreia de filme

Angelina Jolie estaria namorando com o rapper Akala, segundo a imprensa internacional, e as novas informações sobre ambos dão mais força aos rumores.

Isto porque a atriz esteve na pré-estreia do filme 'Maria', na 68.ª edição do BFI London Film Festival, no The Royal Festival Hall, em Londres, esta sexta-feira (18), e o rapper também foi visto no evento. No entanto, posaram separadamente as fotos.

Angelina Jolie is supported by rumoured boyfriend Akala at premiere https://t.co/fSorHN7BT4 via @DailyMailCeleb



これは、どうなんでしょう? — らいと (@yellowmark24) October 19, 2024

Segundo o Daily Mail, os rumores de que estariam namorando começaram depois de terem sido 'flagrados' à saída do hotel onde estava a atriz durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza, em agosto.

