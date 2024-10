Influenciadora descobre rastreador escondido em presente de fã

A influenciadora Carol Souza viveu uma experiência alarmante após receber um presente de um seguidor. A princípio, o gesto parecia inofensivo: um ursinho de pelúcia. No entanto, alguns dias depois, Carol descobriu um AirTag escondido no brinquedo, utilizado para rastreamento. Em entrevista ao GLOBO, Carol explicou: "Eu recebi o ursinho de presente há algumas semanas, de um dos meus seguidores mais ativos... Na hora, achei que fosse apenas mais um gesto de carinho". Contudo, ela ficou desconfiada ao perceber uma costura mal acabada, decidindo investigar.

Ao abrir o ursinho e encontrar o dispositivo, Carol ficou chocada. “Minha primeira reação foi bloquear o seguidor nas redes sociais. Não cheguei a confrontá-lo diretamente, mas estou considerando fazer uma denúncia à polícia”, contou. A descoberta abalou sua sensação de segurança, deixando-a desconfortável. "Foi como se minha privacidade tivesse sido completamente invadida", desabafou Carol, que agora está mais cautelosa ao aceitar presentes de fãs.

Antes do incidente, Carol já recebia uma variedade de presentes dos seguidores, desde itens inusitados até produtos de luxo. "Já recebi um conjunto de panelas para cozinha, uma Bíblia e até um conjunto de vibradores", relembra com humor. A influenciadora compartilhou que as demonstrações de carinho dos fãs sempre foram bem-vindas, mas esse evento a fez reconsiderar a forma como encara tais gestos.

Apesar da situação desconfortável, Carol ressaltou que, ao longo dos anos, acumulou presentes valiosos. "Acredito que o valor total dos presentes que recebi ao longo dos anos ultrapassa R$ 150.000", estima, citando bolsas e sapatos de luxo. A situação atual, no entanto, a levou a ser mais seletiva e vigilante com o que aceita, reforçando sua segurança pessoal.

