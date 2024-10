Vera Viel mostra cicatrizes nas coxas após retirada de tumor

Vera Viel, de 49 anos, compartilhou um vídeo no Instagram exibindo suas cicatrizes e usando muletas após uma cirurgia de oito horas para remover um sarcoma sinovial em sua coxa esquerda. Vera falou sobre a importância de suas cicatrizes, que para ela representam “superação, resistência, recuperação e o milagre de Deus” em sua vida. Ela encorajou outras pessoas a verem suas próprias marcas como parte de sua história e afirmou que compartilhar experiências pode inspirar outras pessoas em situações semelhantes, abrindo espaço para conversas sobre saúde e recuperação.

A descoberta do tumor foi inesperada e ocorreu durante as aulas de muay thai. Vera percebeu algo errado após um impacto forte na perna formar um hematoma, levando-a a suspeitar do problema. "Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir", contou Vera, explicando que a ajuda de seu marido, Rodrigo Faro, e de sua massagista foram fundamentais para o diagnóstico. A massagista detectou um nódulo durante uma sessão de drenagem, e Rodrigo incentivou Vera a realizar uma ressonância, que confirmou a presença do sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer.

Após a cirurgia, Vera iniciou a fisioterapia e se prepara para sessões de radioterapia. A apresentadora relatou que a recuperação está sendo positiva, destacando o benefício de sua rotina ativa. "A minha recuperação está sendo ótima porque sempre treinei e isso ajuda muito," declarou, mostrando otimismo e agradecendo o apoio recebido ao longo do processo.





