Caitlyn Jenner publica foto rara com Kim Kardashian e Brody Jenner

Caitlyn Jenner comemorou seu aniversário de 75 anos no dia 28 de outubro e, no dia seguinte, compartilhou fotos do jantar de celebração.

"Meu jantar de aniversário ontem à noite em Malibu foi incrível. Vou postar mais fotos depois, pois aqui só aparecem algumas das pessoas que estiveram presentes. A família é tudo! Tantos filhos e netos reunidos, todos no mesmo lugar. Eles fizeram da minha noite algo especial... e os presentes, tão atenciosos e generosos, trouxeram ainda mais alegria à celebração", escreveu ela na legenda.

Nas imagens, Caitlyn aparece ao lado de pessoas queridas, incluindo seu filho Brody Jenner e Kim Kardashian, de quem foi padrasto.

