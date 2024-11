Lady Gaga e o pai estão estremecidos por divergência políticas; entenda

Joe Germanotta, pai da cantora Lady Gaga, revelou que sua relação com a filha passou a enfrentar alguns desafios desde que ele decidiu apoiar o Partido Republicano, há alguns anos. Em uma recente entrevista à Fox Business, Germanotta comentou sobre como seu apoio a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, impactou sua dinâmica familiar e provocou diferenças de opinião.

Para Joe, agora que o ciclo eleitoral terminou, é hora de as famílias buscarem formas de se reconectar e curar as divisões políticas, inclusive no relacionamento com sua filha, que apoiou abertamente a democrata Kamala Harris. Germanotta enfatizou que seu posicionamento conservador não interfere em seu respeito e apoio à comunidade LGBTQ e à arte drag, esclarecendo que, apesar das diferenças políticas, seu restaurante em Nova York, o Joanne Trattoria, inclusive promove apresentações de drag queens semanalmente.

O pai de Gaga admitiu que as divergências políticas trouxeram momentos difíceis entre eles, mas se mostrou otimista ao afirmar que ambos serão capazes de superar as diferenças. “Tem sido complicado,” ele disse, “mas vamos superar isso.”

Lady Gaga, por sua vez, apoiou o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris nas últimas eleições, e chegou a ser alvo de críticas de Donald Trump durante a campanha. Em um comício, Trump insinuou ter “muitas histórias” sobre ela, em tom provocativo, o que não impediu Germanotta de publicar mensagens de apoio ao então presidente republicano logo após o evento.

Este ano, Lady Gaga continuou a expressar seu engajamento político ao participar de um comício de Kamala Harris na Pensilvânia, onde ressaltou a importância da participação feminina nas decisões do país. “Por muito tempo, as mulheres não tiveram voz”, declarou Gaga. “Mas agora, temos a oportunidade de fazer parte das decisões.”

