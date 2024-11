John Krasinski é eleito o homem mais sexy do mundo

John Krasinski, aos 45 anos, foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2024 pela revista People, um título que pegou o ator de surpresa. “Quando recebi a notícia, foi como um apagão. Por um momento, achei que tudo não passava de uma brincadeira”, comentou Krasinski, ainda tentando absorver o reconhecimento.

O ator, conhecido por seus papéis memoráveis como o agente da CIA na série Jack Ryan e o bem-humorado Jim Halpert de The Office, é casado com a atriz Emily Blunt. Juntos, eles têm duas filhas, Hazel, de 10 anos, e Violet, de 8. Emily, ao saber da possibilidade de ele ganhar o título, brincou dizendo que transformaria a capa da revista em um papel de parede para a casa do casal, no Brooklyn, Nova York.

O casal também trabalhou junto no filme de terror Um Lugar Silencioso, dirigido por Krasinski, onde os dois interpretaram personagens que enfrentavam um apocalipse silencioso.

Krasinski, com humor, prevê que o título trará “novas responsabilidades” em casa: “Acho que isso vai significar mais tarefas domésticas. Emily provavelmente vai me lembrar do título e dizer: ‘Agora sim você vai precisar fazer jus a ele por aqui!’”

Em 2023, o título foi concedido ao ator Patrick Dempsey.

