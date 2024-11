Aos 95 anos, atriz Fernanda Montenegro entra para o Guinness

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro continua a acumular prêmios e distinções em sua carreira. Recentemente, a atriz foi reconhecida pelo Guinness World Records.

"Fui agraciada esta noite com a notícia do recorde mundial Guinness World Records de maior público em leitura filosófica, pela apresentação de Simone de Beauvoir, no Parque do Ibirapuera", anunciou em sua página no Instagram.

O evento que lhe garantiu o recorde mundial ocorreu em 18 de agosto deste ano, reunindo uma plateia de 15 mil pessoas.

"Divido em agradecimento este prêmio com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação", declarou, expressando sua gratidão.

Leia Também: Gisele Bündchen exibe pela primeira vez barriguinha de grávida em evento