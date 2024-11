Rei Charles III confessa: "Me deixou orgulhoso e com lágrimas nos olhos"

O rei Charles III fez uma revelação pessoal durante esta semana de comemorações.

O monarca, que celebra hoje seus 76 anos, compartilhou a última vez que se emocionou profundamente a ponto de ficar com lágrimas nos olhos. Esse momento ocorreu ao assistir ao documentário sobre a rainha Camilla, intitulado Her Majesty the Queen: Behind Closed Doors, que aborda sua luta contra a violência doméstica.

Em um momento tocante do filme, Camilla afirma que continuará essa batalha enquanto tiver forças. “É comovente, não é? Acho que a BAFTA [British Academy of Film and Television Arts] está interessada”, comentou o rei, segundo o jornal The Telegraph.

Em uma recepção no Palácio de Buckingham, Charles conversou com a diretora e produtora do documentário, Kerene Barefield, e com Naveed Chowdhary-Flatt, dizendo: “Senti muito orgulho. Fiquei realmente emocionado e com lágrimas nos olhos.”

