Maíra Cardi revela acordo sexual com Nigro para engravidar

Maíra Cardi voltou a viralizar nas redes sociais ao compartilhar detalhes sobre sua vida íntima com o marido, Thiago Nigro, no TikTok. A influenciadora revelou que o casal firmou um acordo para tentar engravidar a qualquer momento, independentemente de compromissos profissionais ou pessoais.

A mãe de Sophia, fruto de seu relacionamento anterior com Arthur Aguiar, destacou que está monitorando rigorosamente sua ovulação para aumentar as chances de concepção. No vídeo, Maíra explicou que, caso a ovulação seja confirmada durante um compromisso de trabalho, eles irão interromper as atividades para priorizar o plano de ter um filho.

A influenciadora deu exemplos de como o combinado funciona. Em um dia em que Thiago Nigro tinha um comercial de carro agendado, ela mencionou estar atenta aos sinais de ovulação. "Se eu ovular no meio do set, a gente pede uma pausa, faz nosso filho e volta", afirmou. O período fértil dela coincidiu com um feriado, o que ela considerou uma oportunidade perfeita para o casal focar na tentativa de engravidar. Maíra ainda brincou que, assim que o aplicativo de ovulação mostrasse um "sorriso", ela estaria ocupada, mas atualizaria os seguidores depois.

Alguns comentários nas redes sociais ironizaram o nível de detalhes compartilhados, com internautas afirmando que a rotina sexual de Maíra era algo que prefeririam não saber. Frases sarcásticas como “Obrigada por compartilhar que o marido vai jogar dentro no feriado” dominaram as discussões, refletindo o incômodo de quem achou o conteúdo exagerado.

