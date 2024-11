Estrela do 'Britain's Got Talent' é encontrada morta em casa

Kerri-Anne Donaldson, bailarina conhecida por sua participação no programa Britain's Got Talent, foi encontrada morta em sua residência em Hampshire, na Inglaterra, pouco tempo após receber alta hospitalar. Ela tinha 38 anos.

Donaldson ganhou destaque em 2014 ao integrar o grupo de dança Kings and Queens, que participou do famoso programa de talentos britânico. Segundo o jornal Mirror, a artista foi internada em um hospital em Lyne, Surrey, mas foi liberada poucos dias antes de sua morte.

Nos últimos meses de vida, Kerri-Anne usou as redes sociais para compartilhar os desafios pessoais que enfrentava. Em uma publicação marcante, revelou que lutava contra "demônios internos" e enfrentava dificuldades financeiras, além de destacar que sua vida não era tão perfeita quanto aparentava.

"Os últimos dois anos me desafiaram além do que eu imaginava. Definitivamente, não foram só sol e arco-íris. Minha carreira foi duramente afetada, o que impactou minha situação financeira. Minhas perspectivas futuras ficaram em espera, e manter a motivação se tornou um desafio constante. Admito que passei por momentos de dúvida e ansiedade, e precisei tomar medidas para me resgatar de lugares sombrios, dos quais é muito difícil sair", escreveu a bailarina em uma de suas postagens.

