Mãe de Halyna Hutchins acusa Alec Baldwin de lucrar com morte da filha

Alec Baldwin voltou a ser alvo de críticas por parte da mãe de Halyna Hutchins, diretora de fotografia que perdeu a vida em outubro de 2021 durante as gravações do filme Rust. O incidente ocorreu quando Baldwin disparou uma arma de cena que, acidentalmente, estava carregada.

A tragédia interrompeu as filmagens, que só foram retomadas e concluídas em maio de 2023. O longa-metragem terá sua estreia nesta quarta-feira, 20 de novembro, no EnergaCAMERIMAGE Film Festival, na Polônia. No entanto, a mãe de Halyna decidiu não comparecer ao evento, alegando que a presença de Baldwin intensifica sua dor.

"Eu sempre quis estar na Polônia com minha filha para assistir ao seu trabalho ganhar vida na tela. Infelizmente, essa oportunidade me foi tirada quando Alec Baldwin disparou sua arma e matou minha filha", afirmou, em declaração ao Daily Mail.

A mãe de Halyna também criticou a postura de Baldwin após o ocorrido. "Alec Baldwin continua a aumentar meu sofrimento ao se recusar a me pedir desculpas ou a assumir a responsabilidade pela morte dela. Em vez disso, parece que ele está buscando lucrar injustamente com essa tragédia."

Em tom de desabafo, concluiu: "Por isso, me recuso a participar do festival e a apoiar a promoção de Rust, especialmente agora, que ainda não houve justiça pela morte da minha filha."