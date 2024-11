Ator da Globo que pediu Pix é novamente internado

O ator Cláudio Cinti, de 59 anos, conhecido por trabalhos na Globo como Zorra Total, Um Lugar ao Sol e Fuzuê, fez um apelo nas redes sociais pedindo ajuda financeira. Ele enfrenta problemas de saúde que o impedem de trabalhar e, recentemente, foi internado novamente no Hospital NotreCare, na Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas pelo colunista do UOL, Lucas Pasin, Cláudio revelou que precisará passar por uma nova cirurgia no dia 2 de dezembro, o que adiou seus planos profissionais, incluindo a participação em uma série do Globoplay para a qual já havia assinado contrato.

O ator explicou que o dinheiro solicitado via Pix é para ajudar nas despesas básicas enquanto está impossibilitado de trabalhar. Apesar de possuir um apartamento próprio, ele afirmou que o auxílio é necessário para sua sobrevivência durante o período de recuperação. Cláudio também mencionou que amigos famosos têm colaborado, mas preferem não divulgar nomes nem valores para evitar constrangimentos. Além da atuação, ele trabalha como taxista há 15 anos, mas também não pode exercer essa função no momento devido às recomendações médicas.

Cláudio relatou que sua internação mais recente ocorreu por conta de uma infecção urinária. No final de outubro, ele já havia enfrentado uma grave septicemia, que o deixou 14 dias hospitalizado. Durante esse período, ele passou por hemodiálise, uma cirurgia renal e ficou sete dias intubado. Mesmo após receber alta, sua saúde segue fragilizada, e o ator precisará de mais tempo para se recuperar completamente.

Com planos de retomar as atividades apenas em meados de dezembro, Cláudio usou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades enfrentadas. Ele destacou que, apesar dos desafios, está confiante em sua recuperação, mas depende do apoio de seguidores e amigos para superar este momento delicado. "Só quero poder voltar a trabalhar", afirmou.

