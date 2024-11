Kylie Jenner recria momento bizarro de Kendall a cortar pepino

Kylie Jenner relembrou um dos momentos mais engraçados e inusitados envolvendo sua irmã Kendall Jenner, que viralizou em 2022. Na ocasião, Kendall enfrentava dificuldades ao cortar um pepino, o que gerou uma onda de memes e gargalhadas nas redes sociais.

Para divulgar sua nova coleção Khy Holiday, Kylie postou um vídeo em sua conta no TikTok na quarta-feira, 20 de novembro, recriando a cena que se tornou icônica.

No vídeo, Kylie simula a situação usando o áudio original, no qual a mãe das duas, Kris Jenner, pergunta se Kendall gostaria que o chef preparasse um lanche. A empresária dubla as vozes da mãe e da irmã, dando a impressão de que ela mesma está protagonizando o diálogo.

O resultado foi hilário e arrancou risadas dos fãs, que imediatamente se recordaram do momento viral. O vídeo está disponível para assistir abaixo.

