De saída: Ellen DeGeneres e mulher abandonam os EUA

Ellen DeGeneres e sua esposa, a atriz australiana Portia de Rossi, decidiram deixar os Estados Unidos e recomeçar a vida no Reino Unido. De acordo com o site TMZ, a decisão foi impulsionada pela insatisfação com o cenário político norte-americano, especialmente após a eleição de Donald Trump como presidente.

Fontes próximas ao casal revelaram que Ellen e Portia já estão estabelecidas em sua nova residência, localizada em Cotswolds, uma charmosa região no sudoeste da Inglaterra, conhecida por suas paisagens bucólicas e por ser lar de ninguém menos que o rei Charles III.

O casal, que sempre demonstrou posicionamentos políticos claros, ficou profundamente desapontado com o resultado das eleições nos EUA. Ellen, que era uma forte apoiadora de Kamala Harris, decidiu junto com Portia que era hora de buscar um novo começo fora do país.

A mudança marca um novo capítulo na vida de Ellen e Portia, que optaram por um local mais tranquilo e afastado das polêmicas que muitas vezes cercam o cenário político americano.

