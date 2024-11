Revelada causa da morte de Ron Ely, ator de 'Tarzan'

Ron Ely - ator de 'Tarzan' que partiu no dia 29 de setembro, aos 86 anos - morreu de um problema cardíaco.

De acordo com o TMZ, que teve acesso à certidão de óbito, a causa oficial da morte do ator está indicada como "doença cardíaca em estágio terminal".

Além de ter interpretado 'Tarzan', recorde-se, Ron Ely fez parte de outro projetos televisivos como 'Wonder Woman', 'The Love Boat', 'L.A. Law', 'Doc Savage: The Man of Bronze' ou 'The Friend Who Walked the West'.

