Modelo processa Kanye West por alegada agressão em videoclipe

Jenn An está processando Kanye West, alegando ter sido agredida pelo rapper durante as gravações de um videoclipe em 2010.

De acordo com a People, a modelo acusa Kanye de tentar "sufocá-la e colocar os dedos em sua garganta".

A ação foi registrada no tribunal federal de Nova York na sexta-feira, 22 de novembro. No processo, a modelo acusa o rapper de "estrangulamento" durante as filmagens do videoclipe da música In for the Kill, de La Roux, em versão remix com participação de Kanye West.

De acordo com documentos acessados por veículos como Rolling Stone, Page Six e TheWrap, Jenn An estava atuando como atriz no vídeo, gravado no Chelsea Hotel, em Nova York, em setembro de 2010. Ela relata que vestia apenas lingerie quando Kanye teria apontado para a equipe e ordenado: "Tragam a garota asiática".

Jenn afirma ter dito ao rapper que estava "praticamente sem roupa", ao que ele teria respondido: "É por isso que te escolhi". A modelo também relata ter pedido para que os outros atores saíssem da sala.

No processo, ela ainda alega que Kanye West (que mudou oficialmente seu nome para Ye) pediu à equipe de gravação para fazer um close em seu rosto enquanto ele simulava "sexo oral forçado".

"Perante as câmeras, West começou a sufocar a vítima com uma mão. Depois, usou a outra mão para segurar o pescoço dela e continuou a estrangulá-la com ambas", descreve o processo, segundo a Rolling Stone.

Além disso, o rapper teria "colocado vários dedos na garganta dela repetidamente, movendo-os para dentro e para fora", em um ato que teria durado mais de um minuto.

"Isso é arte. Isso é arte. Eu sou um Picasso", teria gritado Kanye West durante a cena, de acordo com os documentos citados pela imprensa internacional.

Leia Também: Jojo Todynho vira garota-propaganda da Havan, que ironiza 'cancelamento'