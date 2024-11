Eliezer faz cateterismo e oculta da família: "Internado na UTI"

O influenciador Eliezer revelou um momento delicado de sua vida neste domingo (24). Três dias antes do nascimento de seu segundo filho com Viih Tube, o influenciador precisou ser submetido a um cateterismo de emergência e chegou a ser internado na UTI. O assunto veio à tona após uma interação com seus seguidores no Instagram, onde ele comentou que havia mantido o ocorrido em segredo até mesmo de seus familiares.

Nos stories, Eliezer respondeu perguntas de fãs e explicou o motivo de sua discrição. "Eu passei por um cateterismo de emergência três dias antes de a Viih entrar em trabalho de parto. Fui internado na UTI, mas agora está tudo bem. Não contei nada na internet porque queria proteger a minha família, principalmente para não causar preocupações desnecessárias", disse.

O influenciador também revelou como seu pai descobriu o ocorrido. "Meu pai sonhou comigo na quinta-feira à noite e tentou falar comigo na sexta, mas eu estava na UTI e não podia atender. Ele ligou para a mãe da Viih, pensando que o Ravi estava nascendo, e foi aí que tudo veio à tona. Ela achou que ele sabia do meu estado de saúde e comentou sobre o cateterismo. Foi assim que meu pai ficou sabendo", relatou Eliezer, emocionado.

Apesar do susto, o influenciador garantiu que está bem e agora se concentra em aproveitar o momento ao lado de sua família, celebrando a chegada do pequeno Ravi.

