Namorada se revolta com resgate de Liam Payne: 'Poderia ser salvo'

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, ficou profundamente abalada ao assistir ao vídeo de segurança que mostra o cantor sendo carregado por funcionários no lobby do hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, pouco antes de sua morte. As imagens, gravadas às 16h54 do dia 16 de outubro de 2024, foram divulgadas pela imprensa argentina e mostram os momentos que antecederam a tragédia, ocorrida 13 minutos depois.

Uma pessoa próxima a Kate revelou ao New York Post o impacto das imagens sobre a modelo e influenciadora, que esteve ao lado do ex-integrante do One Direction nos últimos dois anos de sua vida. "Sempre que parece que a situação não pode ficar mais dolorosa para Kate, surge algo ainda mais devastador. Ela acredita que Liam poderia ter sido salvo, que alguém poderia ter ajudado. É uma dor misturada com indignação", relatou a fonte.

Payne faleceu após cair da varanda de seu quarto no hotel. Exames toxicológicos apontaram a presença de álcool, drogas e antidepressivos em seu organismo. De acordo com relatos da imprensa argentina, o cantor passou cerca de uma hora agindo de forma errática no lobby do hotel antes de perder a consciência e, segundo testemunhas, sofrer convulsões. Ele foi levado para o quarto, mas, minutos depois, a queda fatal ocorreu.

As autoridades argentinas seguem investigando o caso. Entre os investigados estão um garçom que teria se aproximado de Payne nos dias anteriores, um funcionário do hotel e um amigo pessoal do artista. A combinação de fatores ainda deixa dúvidas sobre o que de fato levou à trágica morte do músico.

Leia Também: Ex-BBB Marcos Harter tenta censura prévia contra Record, mas Justiça nega pedido