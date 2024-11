Veja a impressionante decoração de Natal do Castelo de Windsor

O Castelo de Windsor já está preparado para o Natal, com decorações deslumbrantes que incluem detalhes tradicionais e um toque especial: a famosa casa de bonecas da rainha Maria, que também foi enfeitada para a temporada.

No Salão St. George, um majestoso pinheiro, proveniente do Windsor Park, rouba a cena. Decorado com ornamentos em tons de dourado e vermelho, ele será replantado após as festividades natalinas, em linha com as iniciativas sustentáveis promovidas pelo rei Charles III, como já é tradição.

A centenária casa de bonecas da rainha Maria também recebeu atenção especial, adornada com delicadas decorações em miniatura, incluindo uma pequena árvore de Natal, para marcar seus 100 anos de história.

Confira as fotos na galeria e veja os detalhes encantadores dessa celebração no Castelo de Windsor.

