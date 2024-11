Relatório aponta que Liam Payne tentou escapar do quarto antes de morrer

Um relatório divulgado após a morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, revelou detalhes trágicos do incidente ocorrido no Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires. Segundo informações do New York Post e do TMZ, o cantor estava tentando escapar do quarto 310, no terceiro andar, momentos antes de cair e morrer.

De acordo com o relatório, a equipe do hotel sabia que Payne havia ameaçado usar a sacada como rota de fuga. Um funcionário ligou para o 911 pouco antes da queda, alertando: "Não sei se a vida dele pode estar em perigo. Ele está em um quarto com sacada, e, bem, estamos com um pouco de medo...", conforme transcrição obtida pelo TMZ.

Imagens de segurança mostram Payne sendo conduzido ao quarto por funcionários do hotel, mas ele resistiu e parecia embriagado. Minutos depois, o cantor caiu de uma altura de 13,7 metros. Segundo o Ministério Público local, ele morreu instantaneamente devido a fraturas no crânio, múltiplos traumas e hemorragias internas e externas.

O proprietário do hotel, Esteban Grazzie, também entrou em contato com os serviços de emergência antes da queda. "Temos um hóspede que está sob efeito de drogas e está destruindo todo o quarto", disse ele, de acordo com o relatório.

Imagens do quarto de Payne divulgadas após o incidente mostram uma televisão com a tela quebrada, garrafas de bebidas alcoólicas e vestígios de substâncias suspeitas, incluindo pó branco, papel alumínio queimado e outros objetos usados possivelmente para consumo de drogas.

O Ministério Público continua investigando as circunstâncias da morte.

Leia Também: Fotografia de Liam Payne antes de morrer gera revolta nas redes sociais

Leia Também: Namorada se revolta com resgate de Liam Payne: 'Poderia ser salvo'