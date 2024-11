Fotografia de Liam Payne antes de morrer gera revolta nas redes sociais

Uma nova fotografia de Liam Payne, registrada momentos antes de sua morte, foi divulgada e está circulando pelas redes sociais, gerando indignação entre os fãs.

Segundo o TMZ, Liam teria tentado escapar de seu quarto de hotel pela varanda, mas acabou caindo e morrendo. O site afirma que o cantor já havia feito algo semelhante em outras ocasiões, como em setembro, quando seu guarda-costas o trancou no quarto de uma casa alugada na Flórida (EUA) devido ao uso de drogas. Na ocasião, Liam teria usado uma mangueira de jardim para fugir pela varanda.

A foto mais recente foi registrada no lobby do CasaSur Palermo Hotel, em Buenos Aires, Argentina, momentos antes do acidente. Na imagem, três homens, aparentemente funcionários do hotel, são vistos escoltando Liam para o quarto. De acordo com o TMZ, o cantor estava consciente nesse momento.

Imagens das câmeras de segurança no corredor mostram Liam resistindo aos funcionários, que tentavam levá-lo para dentro do quarto contra sua vontade. Após ser deixado sozinho no quarto, ele acabou caindo da varanda e morrendo poucos minutos depois.

"Ele poderia ter sido salvo se não o tivessem deixado ali e esperassem pela ambulância. Mas, em vez disso, o levaram para o quarto, e o resto já sabemos", escreveu um internauta na rede social X, ao compartilhar a fotografia em questão.

Un Medio Britanico Desperto la Polemica

al Publicar Fotos de Liam Payne Desmayado

en el Lobby del Hotel, antes de Morir.

Lo podrian haber Salvado si lo dejaban ahi,

y esperaban la Ambulancia. Pero lo llevaron a la

Habitacion, y Bueno, ya Sabemos lo que Pasò... pic.twitter.com/CXmHbc1dqN — Major Tom (@GigliottiJavier) November 23, 2024

Leia Também: Namorada se revolta com resgate de Liam Payne: 'Poderia ser salvo'