Ex-BBB Caio Afiune realiza procedimento estético nas mamas

O ex-bbb Caio Afiune se mostrou satisfeito com o resultado da cirurgia para corrigir a ginecomastia, desenvolvimento anormal da glândula mamária em homens, realizada na primeira metade deste ano. O ex-participante do BBB 21, de 35 anos, diz que além da questão estética, o procedimento impactou a sua saúde mental.

"Me incomodava absurdamente. Se você tem a oportunidade de fazer um procedimento, faça. Não importa a opinião dos outros, mas a sua. É um cuidado com a sua saúde mental também porque mexe com a autoestima. Estou super feliz e realizado", diz.



O ex-BBB afirmou ainda que pretende retomar os cuidados com o físico para estar em forma para seu casamento com Waleria Motta, ainda sem data definida. Ele ficou 50 dias parado após sofrer um acidente doméstico. Uma faca caiu em seu pé e rompeu um tendão.

